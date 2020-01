Il Mattino: forse già domenica le visite mediche per Lobotka (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli ha premura di mettere a disposizione di Gattuso il regista di cui la sua squadra ha bisogno per cominciare a giocare con maggiore ordine ed equilibri, la trattativa con il Celta Vigo per Lobotka è oramai molto avviata, anzi potremmo dire agli sgoccioli. Tanto che il Mattino di oggi riporta che già domenica potrebbe arrivare per le visite mediche “Ancora qualche ora, forse sarà domenica il giorno delle visite mediche di Lobotka. Lo slovacco ha un’intesa totale con il Napoli (qui è atteso da un contratto di 4 anni e mezzo a 2,5 milioni di euro circa) ma manca l’ultimo incontro tra i due club per la fumata bianca. Il Celta Vigo è formalmente fermo a una richiesta di 22 milioni. Messa così la differenza sarebbe di 3 milioni, ma la trattativa è ormai a una stretta finale. E la chiusura sembra scontata. I galiziani non fanno alcuna resistenza, serve solo il prezzo ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Mattino: forse già domenica le visite mediche per #Lobotka - ilNapolista - rayofseokjin : le quattro del mattino è proprio l'ora perfetta per sapere che forse stiamo per andare incontro alla terza guerra mondiale - CuomoSabato : @Mariacri1967 A me ha dato un senso di incitamento, di speranza. Forse perché l'ho ascoltato di primo mattino. :-) -