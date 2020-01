Ibra è tornato al Milan ed è «molto più cattivo» (Di venerdì 3 gennaio 2020) «Con i giovani sarò molto più cattivo di prima». Benvenuti nel regno di Zlatan Ibrahimovic, alla seconda incoronazione di Ibra sul trono del Milan sette anni dopo il suo addio. Show doveva essere e show è stato, alla sua maniera, come sempre. Cinquecento tifosi in delirio per lui, cori ed entusiasmo alle stelle. Non le ha mandate a dire, Zlatan, e anche nella conferenza stampa di presentazione ha voluto mettere subito in chiaro le cose: «I compagni sanno come sono, come mi alleno e come gioco. Bisogna lavorare tanto e forte, uno che non sa soffrire vuol dire che non dà il massimo del suo potenziale. Non tutti sanno soffrire o vogliono farlo, ma io do sempre tutto e mi aspetto il massimo anche dagli altri». A Milanello sono avvisati. https://twitter.com/acMilan/status/1213045922592120832Sul volto qualche ruga in più, ma il modo di fare è ... Leggi la notizia su gqitalia

