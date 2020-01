Fabrizio Corona avvistato a Milano a quasi un mese dalla scarcerazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ad appena un mese dalla scarcerazione avvenuta lo scorso 7 dicembre, Fabrizio Corona è stato avvistato a Milano nella mattinata del 3 gennaio, all’interno del bar Formidabile nel quartiere di Lambrate. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’ex paparazzo sarebbe stato attorniato da un nutrito staff di cineoperatori e truccatori che lo avrebbero seguito nel suo breve tour del capoluogo lombardo. Una ricostruzione che è però stata smentita dallo stesso Corona e dal suo avvocato, i quali hanno già annunciato che presenteranno querela per quello che definiscono un falso scoop. Fabrizio Corona avvistato a Milano Stando a quanto riportato dal settimanale di gossip, Fabrizio Corona sarebbe stato visto aggirarsi per Milano circondato da macchine fotografiche, truccatori parrucchieri e assistenti di produzione, violando apparentemente i termini di custodia stabiliti dal ... Leggi la notizia su notizie

