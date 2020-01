Eutanasia, Papa Francesco: “Vita sacra e inviolabile. Mai cedere ad atti di suicidio assistito” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il monito di Papa Francesco sull’Eutanasia: “La vita è sacra e inviolabile. Mai cedere ad atti di suicidio assistito”. CITTA’ DEL VATICANO – Il monito di Papa Francesco sull’Eutanasia in occasione della 28esima Giornata Mondiale del Malato, in programma il prossimo 11 febbraio. Il Pontefice ha voluto ribadire il proprio no ad atti di suicidio assistito chiedendo ai medici di rimanere coerenti alla visione di una vita che è sacra e inviolabile. Il monito di Papa Francesco sull’Eutanasia Il Pontefice ha voluto ‘approfittare’ del messaggio in vista della prossima Giornata Mondiale del Malato (in programma il prossimo 11 febbraio) per lanciare un nuovo monito sull’Eutanasia. “Cari operatori sanitari – si legge nel testo riportato dall’Ansa – ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Mai cedere ad atti eutanasia o suicidio assistito' #ANSA - SimoCat1 : RT @vatican_it: Il Papa: mai cedere a eutanasia e suicidio assistito, anche per le malattie irreversibili - SylvieTropez : Eutanasia, Papa Francesco: 'Vita sacra e inviolabile. Mai cedere ad atti di suicidio assistito' -