Dopo Death Stranding Hideo Kojima vorrebbe lavorare a qualcosa di legato allo streaming e all'intelligenza artificiale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Indipendentemente da ciò che si pensa del director Hideo Kojima, di sicuro non si può dire che sia una persona che si arrende davanti alle difficoltà. Kojima decise di lasciare Konami, formò poi il suo studio ed è riuscito a lanciare a tempo di record un grande gioco (anche se, per essere onesti, con un grande aiuto da parte di Sony). Nonostante tutto questo, il celebre sviluppatore non ne vuole sapere di fermarsi e sta già pensando a cosa lavorerà nel 2020.In una serie di post su Twitter, Kojima augura a tutti noi un felice anno nuovo e riflette su ciò su cui lavorerà nel 2020. Afferma che con cose come lo streaming e l'intelligenza artificiale, l'industria dell'intrattenimento sarà in un posto radicalmente diverso in 10 anni e spera di utilizzare il 2020 come momento per creare qualcosa che ruoti attorno a questi nuovi mezzi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

