Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse Doomsday clock e perché viene aggiornato una volta

Orologio dell'Apocalisse: cosa è e perché siamo a 2 minuti da mezzanotte Negli ultimi anni ci siamo pericolosamente avvicinati alla fine del mondo: a dircelo è il Doomsday clock, uno speciale "Orologio dell'Apocalisse" che misura esattamente quanto l'umanità sia prossima a una possibile catastrofe senza precedenti. È dal 1947 che una volta l'anno, nel mese di gennaio, questo speciale orologio scientifico viene aggiornato dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago. L'ultima misurazione, quella del 2019, che ha confermato l'orario del 2018: secondo il Doosmday clock siamo a due minuti dalla mezzanotte. E la mezzanotte è l'Apocalisse. Non è molto rosea dunque la prospettiva illustrata da questo speciale orologio.

