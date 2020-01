Controlliamo lo smartphone dopo il virus WhatsApp di Capodanno: migliore app per riparare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono diversi gli utenti potenzialmente coinvolti nel discorso relativo al virus WhatsApp di Capodanno, quello che si trasmette attraverso un messaggio virale e che, a sua volta, ci rimanda ad un sito esterno (come "touch here site") dove le persone mettono seriamente a rischio la propria sicurezza. Vi ho descritto la minaccia nella giornata di ieri con alcuni dettagli utili quantomeno per riconoscere il messaggio in questione. Oggi 3 gennaio, tuttavia, per gli utenti Android ed iOS potrebbe essersi venuta a creare una nuova esigenza. Come porre rimedio al virus WhatsApp di Capodanno Per mettere una pezza al virus WhatsApp di Capodanno potrebbe essere necessario ricorrere ad app specifiche, utili per individuare tutta l'immondizia che avete scaricato una volta atterrati in quei siti fraudolenti. Considerando il fatto che in questo caso si parli in modo dettagliato del fenomeno ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Controlliamo lo smartphone dopo il virus WhatsApp di Capodanno: migliore app per riparare -