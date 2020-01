Camoranesi torna in panchina: allenerà in Slovenia (Di sabato 4 gennaio 2020) Camoranesi lascia le vesti di commentatore televisivo e torna in panchina: è il nuovo allenatore del Tabor Sezana Nuova esperienza in panchina per Mauro German Camoranesi, diventato ufficialmente il tecnico del Tabor Sezana, squadra che milita nella prima divisione del campionato sloveno. L’ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana lascia così le vesti di commentatore televisivo. Dopo aver guidato i Cafetaleros de Tapachula in Messico e il Tigre in Argentina, Camoranesi si appresta a vivere la terza avventura della propria carriera da tecnico. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2021. ✍️ Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe. 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika. Dobrodošel Mauro!#welcomeMAURO#PodpiramoNašLokalniKlub Leggi la notizia su calcionews24

