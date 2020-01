Cameron Diaz mamma a 47 anni, il dolce annuncio su Instagram (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che amasse la sua privacy non è certo una novità, ma Cameron Diaz questa volta si è davvero superata: la splendida attrice è appena diventata mamma per la prima volta, riuscendo a tenere la sua gravidanza lontana dalle luci dei riflettori. In effetti, nessuno sapeva che la star hollywoodiana fosse in dolce attesa. “Buon anno nuovo dalla famiglia Madden!” – ha scritto la Diaz sul suo profilo Instagram, in un bellissimo messaggio condiviso anche dal marito Benji – “Siamo felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia Raddix Madden. È riuscita a catturare subito i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia”. La gioia della coppia è ben comprensibile, anche perché forse anche loro non si aspettavano una sorpresa del genere. Cameron Diaz, all’età di 47 anni, è infatti diventata mamma per la ... Leggi la notizia su dilei

michelechiscusa : @newsound10 Non posso farcela, stavo guardando Cameron Diaz e sono tutto innamorato - gqsbTrends_Es : Se esta buscando 'benji madden cameron diaz husband', con una score zc=600 - zazoomblog : Cameron Diaz annuncia la nascita della prima figlia: Ma non vedrete sue foto - - #Cameron #annuncia #nascita… -