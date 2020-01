Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: Pogba via per 150 milioni? L’Inter cerca Eriksen, Napoli-Lobotka al summit decisivo. Kjaer-Atalanta, è addio (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 NAPOLI – Entourage di Lobotka nella città partenopea, secondo Tuttomercatoweb: è previsto un summit che appiani le differenze tra domanda (18 milioni complessivi) e offerta (25). 13.50 FIORENTINA – Definiti in modo chiaro gli obiettivi di mercato: stando a Tuttomercatoweb, con Bonifazi, in uscita dal Torino, si vorrebbe chiudere la prossima settimana. Piace anche Goldaniga, mentre l’idea su Cutrone è il prestito con diritto di riscatto. 13.40 INTER – Sarebbe sempre più vicina la pista che porta a Nahitan Nandez, secondo il Corriere dello Sport. L’alternativa sarebbe stata Nainggolan, ma il belga dei nerazzurri non vuole semplicemente più saperne (sentimento ricambiato). 13.29 NAPOLI – L’Ajax starebbe facendo un passo indietro per Vertonghen, secondo il De Telegraaf. Ritenuti troppi i 4 milioni ... Leggi la notizia su oasport

