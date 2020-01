Calciomercato, Kalinic resta alla Roma. L’Atalanta punta Caldara (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di venerdì 3 gennaio 2020. Nikola Kalinic non si muove dalla Roma. Idea Nandez per l’Inter, Nainggolan resta al Cagliari? MILANO – Calciomercato, le notizie di venerdì 3 gennaio 2020. Una seconda giornata senza particolari ‘botti’ con la Roma che ha confermato Nikola Kalinic, nonostante le ultime voci che lo volevano lontano dalla Capitale. La squadra giallorossa sembra essere interessata sia a Piatek che a Mertens ma Petrachi ha spento tutte le voci ribadendo la fiducia al croato. Molto attiva anche l’Inter. I nerazzurri pensano ai ‘colpi’ Eriksen e Vidal ma hanno messo nel mirino anche Nandez del Cagliari. L’operazione con i sardi potrebbe concludersi solamente quest’estate con la società milanese pronta a giocarsi la carta Nainggolan per convincere i rosso-blu a far partire il loro ... Leggi la notizia su newsmondo

