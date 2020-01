Avellino, tragedia di fine anno: bimbo nato morto alla Malzoni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – tragedia di fine anno ad Avellino. E’ quanto accaduto lo scorso 31 gennaio presso la clinica “Malzoni”. Il giorno di San Silvestro la neo mamma aveva in programma il parto, ma poco dopo essere entrata in sala parto ha appreso la notizia della morte di uno dei due gemellini che portava in grembo. Nessuna anomalia riscontrato dopo gli esami fatti dall’equipe della clinica di Viale Italia. I medici hanno chiarito di aver seguito tutta la prassi prevista. Non ci sarebbe stata alcuna negligenza. La coppia non avrebbe ancora sporto denuncia ma potrebbe farlo nei prossimi giorni. In caso ciò avvenga la palla passerà nella mani delle autorità giudiziaria chiarire la dinamica. L'articolo Avellino, tragedia di fine anno: bimbo nato morto alla Malzoni proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Notiziedi_it : Avellino: tragedia in sala parto, nato morto uno dei due gemelli - rep_napoli : Avellino: tragedia in sala parto, nato morto uno dei due gemelli [aggiornamento delle 15:04] - greatdeclined : @MicheleGubitosa Bravo Gubitosa! Quasi nessuno cita la tragedia di Avellino che merita altrettanta dignità di esser… -