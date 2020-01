ATP Cup 2020: i risultati di venerdì 3 gennaio (sessione diurna). Canada sugli scudi, affonda la Grecia di Tsitsipas (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giorno di esordi, giorno di ATP Cup 2020, prima competizione del mondo tennis targato “2020”. La rassegna per Nazioni dà il via a una stagione nella quale i giocatori e i rispettivi staff tecnici dovranno essere abili sia in campo che nella programmazione per evitare di arrivare al termine della con il serbato in riserva. Ciò premesso, sono andati in scena i primi confronti di questa competizione, ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avente ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi (tra cui l’Italia). Il format prevede che le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde si giocheranno la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) a Sydney. Vi saranno due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole “classiche” (non vi sarà il super tie-break nel terzo ... Leggi la notizia su oasport

