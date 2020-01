Anticipazioni Sanremo 2020: Jovanotti farà uno scherzo ad Amadeus? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020 Anticipazioni: Jovanotti tra gli ospiti di Amadeus? Tutto è pronto per il Festival di Sanremo 2020 che partirà il prossimo 4 febbraio e farà compagnia ai telespettatori con musica e intrattenimento fino a sabato 8. Al timone della kermesse canora Amadeus riserverà molte sorprese al pubblico affezionato dell’Ariston. In questi giorni infatti la partecipazione di Jovanotti a Sanremo 2020 è stata annunciata e smentita più volte, ma in base quanto sussurrato sulle pagine del settimanale Oggi, sembrerebbe che il cantante sia pronto a fare una sorpresa ad Amadeus e al pubblico di Rai1. “Jovanotti aveva annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2020 come ospite. Ora ha fatto sapere che non sarà all’Ariston perchè impegnato in un viaggio in America Latina. Dicono però che sia uno scherzo orchestrato ad arte, Lorenzo in realtà sarà ospite di ... Leggi la notizia su lanostratv

webbeloz : A #lannocheverrà ci danno delle anticipazioni sul prossimo Festiva di Sanremo. Ne vedremo delle belle.?? - maivenerdi : RT @pinostra: Viva Sanremo Pino Strabioli anticipazioni 28 dicembre Radio 2 - ANTHILIA64 : RT @maridacaterini: Viva Sanremo Pino Strabioli anticipazioni 28 dicembre Radio 2 -