Zingaretti ironico su Salvini dopo video sul Papa: “Il leader della Lega è passato dal mojito alla grappa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nicola Zingaretti segretario del Pd ha iniziato il 2020 attaccando il leader della Lega, Matteo Salvini. In particolare il segretario del Pd non ha gradito il video ironico sul Papa del capo politico del Carroccio. Matteo Salvini ha postato un video sulla sua seguitissima pagina Facebook nel quale con l’aiuto della sua compagna Francesca Verdini imita il gesto di Papa Bergoglio. Papa Francesco a Piazza San Pietro ha reagito un po’ bruscamente a una fedele che lo aveva strattonato. Nicola Zingaretti, subito dopo aver visto il video di Matteo Salvini, ha scritto il seguente commento: “Dal mojito alla grappa. Passano i mesi, ma sempre li stiamo. Inizia un nuovo anno con lo stesso impegno: difendere gli Italiani dalla brutta politica. Lo faremo sempre in prima fila e con passione”. Salvini aveva girato il video a Bormio dove si trova in vacanza con la compagna ... Leggi la notizia su baritalianews

Zingaretti ironico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zingaretti ironico