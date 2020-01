Salto con gli sci, 68a Tournée dei 4 trampolini: Kobayashi, Geiger e Kubacki al crocevia di Innsbruck (Di giovedì 2 gennaio 2020) Innsbruck sarà la terza tappa della Vierschanzentournee per la sessantaquattresima volta. Fanno eccezione quattro edizioni: nella quinta (1956-1957), nella decima (1961-1962) e nell’undicesima (1962-1963) fu il secondo appuntamento, mentre nella ventesima (1971-1972) recitò una tantum il ruolo di evento inaugurale. In questo 2020 tre atleti arrivano vicinissimi nella classifica generale della manifestazione. Si tratta di Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger e Dawid Kubacki, tutti pienamente in corsa per il successo finale. Il “quarto incomodo” può essere Marius Lindvik, che però ha un distacco più elevato dal terzetto in bagarre. STORIA Il Bergiselschanze prende il nome dalla collina che sovrasta la parte meridionale del capoluogo del Tirolo, appunto il Monte Isel. Fra i quattro trampolini della Vierschanzentournee è quello con la storia più ricca di grandi eventi, ma anche ... Leggi la notizia su oasport

