Roberto Bolle superstar in TV e ora tutti si chiedono: è fidanzato? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Facile vincere quando hai Roberto Benigni come ospite di punta da alzare al volo. Ma il programma è anche di qualità e la gente pare apprezzarlo. Stiamo parlando di Danza con me di Roberto Bolle, che si è aggiudicato la prima serata di ieri, mercoled 1 gennaio. Lo show kolossal di Rai1 condotto dal danzatore piemontese ha incassato infatti 4.392.000 telespettatori e uno share del 21,7%. Secondo classificato ma a molta distanza è il film di Canale 5 Qua la zampa!, visto da 1.983.000 telespettatori pari al 9,56% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film Dirty Dancing ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 7,7%. Diventa, quindi, un successo costante quello di Roberto Bolle, che mantiene gli stessi ascolti dello scorso anno e che sicuramente sarà riproposto il prossimo anno. D’altra parte una settimana fa lo stesso ballerino di Casale Monferrato ha dichiarato: «La ... Leggi la notizia su cronacasocial

