Precipita sul Gran Sasso: alpinista romano in gravi condizioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo sarebbe scivolato a causa del ghiaccio ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Con lui un altro escursionista, rimasto appeso in parete Nuovo incidente in montagna, sul Gran Sasso. Un alpinista romano è Precipitato per circa 100 metri mentre stava salendo, in compagnia di un altro escursionista, il Canale del Tesoro Nascosto. Quando il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è giunto sul posto con l'eliambulanza del 118 ha trovato un alpinista ancora appeso alla parete, mentre l'altro era già scivolato. I due escursionisti sono stati portati in salvo, ma le condizioni di uno di loro sono subito parse gravi. L'uomo che era Precipitato è stato così trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore a L'Aquila, dove è giunto in stato di incoscienza. A riportare i fatti è stato lo stesso Soccorso Alpino che ha spiegato quanto accaduto con un tweet sul suo ... Leggi la notizia su ilgiornale

