Papa: Valente, ‘Salvini rozzo su diritti e islam’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – ‘L’idea di Matteo Salvini per cui tutti quelli che difendono i diritti delle donne dovrebbero respingere migranti di religione islamica perche’ quella religione è quanto di più lontano dal pieno riconoscimento delle libertà e dell’autonomia femminile mostra in tutta la sua drammaticità quale sia il grado di rozzezza del leader leghista”. Lo dice la senatrice del Pd, Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio. ‘Intanto – prosegue Valente – la sua mancata conoscenza di quanto proprio dalle donne impegnate su questo fronte viene in termini di solidarietà e di sorellanza con tutte le donne che vivono in condizioni di subalternità e sfruttamento”. “E poi l’ex ministro degli interni sembra ignorare che l’Italia accoglie i migranti forte dei suoi principi e valori, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

