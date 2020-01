Paola Galeone | arrestata il prefetto di Cosenza

Paola Galeone - prefetto di Cosenza - è agli arresti domiciliari per una tangente da 700 euro : Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il prefetto di Cosenza Paola Galeone, per la quale la procura ha ipotizzato il reato di induzione a dare o promettere utilità, cioè il reato commesso da chi, abusando del proprio incarico pubblico,

Chi è Paola Galeone - il prefetto di Cosenza è stata arrestata per una fattura fittizia : È stata arrestata questa mattina Paola Galeone, 58 anni, prefetto di Cosenza, accusata del reato di cui all'art. 319 quater del Codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità". La Galeone è stata denunciata, nei giorni scorsi, da un'imprenditrice di Cosenza, Cinzia Falcone, che era stata contattata perché emettesse una fattura fittizia di 1.220 euro. La fattura sarebbe servita a giustificare l'utilizzo di alcuni fondi ...

Cosenza - mazzetta da 700 euro : agli arresti domiciliari l’ex prefetta Paola Galeone per induzione a dare utilità : Sono stati disposti gli arresti domiciliari la prefetta di Cosenza che era in aspettativa, Paola Galeone, indagata dopo essere stata “registrata mentre intascava una mazzetta da 700 euro”. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su ordine del gip dopo la richiesta della Procura. Deve rispondere dell’accusa di induzione a dare utilità. Il 31 dicembre era stata diffusa la notizia delle indagini a suo ...

