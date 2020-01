Microsoft Flight Simulator sempre più vicino alla realtà in un nuovo sbalorditivo video (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 segnerà il ritorno di Microsoft Flight Simulator dopo tanti anni (quattordici, per l'esattezza) senza un nuovo gioco della serie.Per celebrare questa occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve nuovo video che mostra gli incredibili effetti visivi del gioco in ambienti innevati che si adattano alla stagione invernale. Le partnership ufficiali annunciate con i produttori di aeromobili reali finora includono:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator è decisamente vicino alla realtà! - Samuele81942044 : RT @InstantGamingIT: Il nuovo video di Microsoft Flight Simulator conferma le stagioni dinamiche - XDigiX1991 : Cartolina? No, è Microsoft Flight Simulator | SystemsCuE -