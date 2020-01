Massimo Giletti, la malattia, i ricoveri e la fede: “Sono stato a Lourdes 30 volte” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Massimo Giletti, giornalista e conduttore di Non è L’Arena, in onda su La7, si è sempre raccontato al suo pubblico. La sua vita privata è stata infatti più volte da lui stesso condivisa ed approfondita e non ha mai avuto il timore di svelarsi, senza filtri e reticenze. In una recente intervista, il presentatore ha voluto parlare di un aneddoto della sua sfera intima particolarmente significativo e delicato, che l’ha molto segnato. Massimo Giletti a Lourdes, il rapporto con la religione Al settimanale “Maria Con te”, Giletti ha affidato le sue confidenze ed ha parlato del suo rapporto speciale con la fede e della devozione alla Madonna, nata dopo innumerevoli viaggi a Lourdes. Nella mia vita ho fatto trenta viaggi a Lourdes. Ho avuto tanti contatti diretti con i malati, lavorando nelle piscine e, per i primi venti anni, andando anche in treno con loro. Quel luogo ... Leggi la notizia su kontrokultura

