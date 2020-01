L’ultima moda che sta spopolando, le labbra del diavolo, pare sia molto pericolosa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Purtroppo i canoni estetici che si inseguono, spesso, sono lontani dalla realtà perché si vorrebbero avvicinare, quanto più è possibile alla perfezione ma sappiamo bene che la perfezione non può esistere. E allora in tanti, ormai senza distinzioni tra uomini e donne e cominciando fin da giovanissimi hanno degli ideali di bellezza da raggiungere e con le loro foto si recano dai chirurghi estetici e chiedono che la propria immagine si avvicini , quanto più è possibile al modello che vogliamo raggiungere. L’ultima moda a livello estetico che sta spopolando, per esempio, è la “bocca del diavolo”. Questa tecnica che si chiama, appunto, “Devil lips” l’abbiamo importata dalla Russia. Una cosmetologa Alexandra Gont l’ha resa famosa e asserisce che non è affatto pericolosa. Mentre la Dr. Krystyna ha dichiarato: “Il siero iniettato in modo inappropriato potrebbe avere ripercussioni ... Leggi la notizia su baritalianews

