Litigano durante veglione: arrestati due fratelli albanesi incensurati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – Due fratelli di 27 e 33 anni, cittadini albanesi incensurati, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese con l’accusa di lesioni personali aggravate. La notte di Capodanno, i fratelli, che si trovavano in un locale di via Arenula dove stavano partecipando al veglione insieme ad altre decine di avventori, per futili motivi, hanno ingaggiato una lite verbale con un ragazzo di 31 anni della provincia di Reggio Emilia. Sedati gli animi nel locale, tutto sembrava fosse rientrato nella norma, ma i cittadini albanesi avevano ben altri piani: intorno alle 6 del mattino, infatti, hanno aspettato che il loro contendente uscisse dal locale a festa conclusa e lo hanno aggredito in strada a calci e pugni, decisi a ‘vendicare’ l’affronto subìto durante il veglione. La violenta colluttazione e’ stata segnalata da alcuni passanti ... Leggi la notizia su romadailynews

