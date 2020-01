Leo Gullotta: "Sui diritti civili qualcosa è stato fatto. La diversità è ricchezza" (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Sui diritti civili qualcosa è stato fatto”. Ne è convinto Leo Gullotta, intervenuto nel programma notturno di Radio2, I Lunatici. "Due anni fa mi sono sposato con il mio compagno – ha affermato l’attore - non ne parlo spesso, la mia vita privata è privata”.La scorsa estate Gullotta mostrò la fede in televisione, durante un’ospitata a Io e te. “Negli ultimi anni temi come fobia, odio, fomentazione della parte più debole del Paese, quella in cui pesa la mancanza scolastica, stanno tornando – ha proseguito - purtroppo c'è chi parla alla pancia della gente. Ma il concetto di diversità è ricchezza".Leo Gullotta: "Sui diritti civili qualcosa è stato fatto. La diversità è ricchezza" 02 gennaio 2020 14:55. Leggi la notizia su blogo

Dopo 32 anni di vita insieme, qualche mese fa Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di sempre, coronando una lunghissima storia d'amore

