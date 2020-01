La rosicata dei sovranisti trollati da Tolo Tolo di Checco Zalone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel primo giorno di programmazione nelle sale Tolo Tolo di Checco Zalone ha battuto i record con un incasso di poco inferiore ai nove milioni di euro (8.7 milioni). Chissà se lo ha fatto grazie a quella che oggi molti spettatori denunciano essere stata un’operazione di marketing congegnata per ingannare i sovranisti. Aiuto! Checco Zalone fa propaganda immigrazionista! Sì, perché molti fieri difensori dei confini e della sovranità nazionale ieri sono andati al cinema per vedere il film “razzista” di Zalone. Ma hanno scoperto che le cose a quanto pare sono molto diverse. Tra i primi a lamentarsi il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa che si è sfogato su Twitter lamentandosi che alla prima di Tolo Tolo non ci siano stati applausi e che il film è anche “scarso e noioso”. La Russa è davvero arrabbiato perché propone la formula “soddisfatti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

