La Germania è in difficoltà. E in Europa Berlino ha abbassato la cresta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Quando la Germania poteva ancora permettersi di fare la voce grossa, Berlino era solita guardare gli altri Paesi europei dall’alto al basso. Con una certa spocchia, inoltre, il governo tedesco distribuiva prediche non richieste ai vari membri dell’Ue, convinto com’era di essere il miglior allievo di Bruxelles, l’unico esempio da seguire, il più bravo a mantenere i conti in ordine. Quei tempi adesso appartengono al passato, perché nell’ultimo anno la Germania ha smesso di essere la locomotiva del continente. Le ragioni principali sono due. Da una parte la crescita dell’economia tedesca si è fermata, e questo è accaduto sia perché il modello tanto caro ad Angela Merkel, cioè l’austerity, ha smesso di funzionare, sia a causa di turbolenze internazionali (su tutte la guerra dei dazi); dall’altra il sistema politico teutonico basato sulla Gross ... Leggi la notizia su it.insideover

FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi E tutti, ma proprio tutti, ricordino che gli Italiani si sacrificano per aiutare i figli, talvolta… - orsa_tatiana1 : RT @Gimmi52296693: @adrianobusolin Questo governo è composto da due entità, PD e M5S, una vuole da sempre mettere il nostro sistema economi… - adrianobusolin : RT @Gimmi52296693: @adrianobusolin Questo governo è composto da due entità, PD e M5S, una vuole da sempre mettere il nostro sistema economi… -