Italia-Russia, Atp Cup 2020: Fognini sfida Medvedev. Sonego chiamato all’esame Khachanov (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ ormai tutto pronto per l’inizio dell’avventura dell’Italia nell’ATP Cup 2020. Gli azzurri sfideranno la Russia in un match che si preannuncia a dir poco complicato. Ad aprire il programma la partita stellare tra Fabio Fognini (numero 12 al mondo) e Daniil Medvedev (numero 5 del ranking). Il tennista ligure sarà il punto di riferimento dell’intera spedizione Italiana. La stagione è iniziata con i buoni propositi del marito di Flavia Pennetta che ha dichiarato di puntare alle Finals. Di fronte si troverà uno dei giocatori che più ha impressionato nella scorsa stagione, nella quale è stato capace di trionfare nei Masters 1000 di Shanghai e Cincinnati. La chiave di volta del match, almeno per quanto concerne l’azzurro, sarà capire la tenuta fisica e mentale. Siamo ancora ad inizio stagione quindi la condizione potrebbe non essere ottimale per ... Leggi la notizia su oasport

