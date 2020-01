Invitata si accascia al suolo e muore poco dopo per un malore: la tragedia è avvenuta nel corso di un matrimonio nel giorno di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una donna di 51 anni è stata stroncata da un malore nel corso di un matrimonio la notte di San Silvestro. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sarebbe dovuta essere una grande festa e invece il tutto si è trasformato in tragedia. Una donna di 51 anni … L'articolo Invitata si accascia al suolo e muore poco dopo per un malore: la tragedia è avvenuta nel corso di un matrimonio nel giorno di Capodanno NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

