Inter | offerta per Acuna ma lo Sporting rispedisce al mittente

Inter, offerta dei neroazzurri per Marcos Acuna dello Sporting Lisbona ma il club vuole almeno 20 milioni Uno degli obiettivi dell'Inter in questa sessione di mercato è Alonso del Chelsea, difficile però che possa arrivare a Milano e per questo il piano b si chiama Marcos Acuna dello Sportig Lisbona. Secondo quanto riporta il portale O Jogo però il club portoghese avrebbe già rispedito al mittente l'offerta. L'Inter aveva messo sul piatto un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 9. Il club di Lisbona valuta il giocatore almeno 20 milioni.

