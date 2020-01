Incendi in Australia: situazione in peggioramento nei prossimi giorni, turisti in fuga (Di giovedì 2 gennaio 2020) Migliaia di turisti in fuga in Australia a causa degli Incendi e delle previsioni per i prossimi giorni: la situazione è purtroppo in peggioramento. Da settembre i roghi hanno provocato la morte di 18 persone e distrutto oltre 1.200 abitazioni. Almeno 17 persone sono disperse nello Stato di Victoria e nel New South Wales. Le evacuazioni più consistenti riguardano proprio il New South Wales. Numerose auto sono incolonnate da ore sulle autostrade che portano verso Sydney e Canberra.L'articolo Incendi in Australia: situazione in peggioramento nei prossimi giorni, turisti in fuga Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

