Ida Platano irriconoscibile, tutte le FOTO del suo cambio look (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ida Platano è stata una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Riccardo Guarnieri, la dama ha continuato a frequentare il dating show di Maria de Filippi, almeno fino a quando il suo compagno non le ha chiesto di sposarlo… Ida Platano irriconoscibile, la FOTO del suo vecchio look Prima di partecipare al trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano ha lavorato come hair stylist ed è stato anche per questo che, nel corso del tempo, la donna ha più volte cambiato il suo look. La popolarità data dal programma le ha permesso di diventare un’influencer seguitissima, senza però abbandonare il suo lavoro di parrucchiera. Suo suoi social, Ida ha pubblicato diversi scatti che hanno fatto il giro del web: nelle immagini infatti, Ida appare diversissima da come la conosciamo. Al posto dei suoi lunghi capelli biondi, ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Ida Platano capodanno a luci rosse Ex dama di Uomini e Donne senza freni - #Platano #capodanno #rosse #Uomini… - zazoomblog : Ida Platano capodanno a luci rosse Ex dama di Uomini e Donne senza freni - #Platano #capodanno #rosse #Uomini - zazoomnews : Ida Platano capodanno a luci rosse Ex dama di Uomini e Donne senza freni - #Platano #capodanno #rosse #Uomini -