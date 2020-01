Google Pixel 4A: uscita in Italia, prezzo e anticipazioni scheda tecnica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Google Pixel 4A: uscita in Italia, prezzo e anticipazioni scheda tecnica Google Pixel 4A: uscita in Italia, prezzo e anticipazioni scheda tecnica Dopo il 3A ci sarà un degno successero, almeno secondo i rumors. Molte sono infatti le indiscrezioni sul futuro Pixel 4A della casa di Mountain View. Tra le peculiarità previste ci sarebbe il design borderless e la presenza del foro sullo schermo. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e quali potrebbero essere le altre specifiche tecniche di questo dispositivo mobile. Google Pixel 4A: le soluzioni di design Il Pixel 4 non brillerà per il design. Questo è quello che emerge dai primi rumors. Nella fascia dei top di gamma Google troviamo delle cornici più pronunciate, una soluzione di stile necessaria, dettata dalla volontà di permettere il riconoscimento facciale efficiente, dato che è stata esclusa la tacca come opzione di design, ... Leggi la notizia su termometropolitico

