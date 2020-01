Giulia De Lellis 'derubata da uno stron*o'/ 'Una tragedia che cambierà la mia vita' (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia De Lellis 'derubata da uno stron*o', il lungo racconto sui social dopo giorni di silenzio: 'Una tragedia che cambierà la mia vita' Leggi la notizia su ilsussidiario

BITCHYFit : Giulia De Lellis derubata a Capodanno: 'Mi hanno portato via tutto' | BitchyF - zazoomnews : Giulia De Lellis derubata il duro sfogo: “Mi hanno fatto male!” - #Giulia #Lellis #derubata #sfogo: - zazoomnews : Ladri in casa di Giulia De Lellis: “Sono stata derubata mi hanno lasciata in mutande” - #Ladri #Giulia #Lellis: #“… -