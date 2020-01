Formula 1 - Un nuovo logo ne celebra i 70 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) La stagione 2020 di Formula 1 sarà la settantesima nella gloriosa storia della categoria regina del motorsport e loccasione sarà celebrata con un nuovo logo speciale.Pista stilizzata. Il nuovo logo sarà presente in due varianti: in uno, la scritta F.1 sarà accompagnata dal numero 70, ma sarà presenta anche una versione con la scritta "Seventy", da usare a seconda delle esigenze comunicative. Il nuovo logo "70" è rappresentato usando due linee che ricordano una pista, palcoscenico ideale per tutti i team e piloti che si sono dati battaglia lungo questi settant'anni di sport. La versione ufficiale è in rosso, ma sponsor, broadcaster e promoter potranno personalizzarlo con i propri colori.Un anno speciale. Oltre al nuovo logo, durante l'anno saranno organizzate diverse iniziative che celebreranno i primi settant'anni di storia della Formula 1, durante i quali abbiamo ... Leggi la notizia su quattroruote

