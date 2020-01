Foggia, commerciante ucciso in agguato a colpi di pistola da killer in moto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vittima è un uomo di 53 anni, ferito mortalmente da due colpi mentre si trovava al volante della sua auto in viale Candelaro. La polizia cerca di recuperare indizi dalle telecamere della zona Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Foggia, commerciante ucciso a colpi di pistola da killer in moto [aggiornamento delle 23:34] - Alien1it : #Foggia, commerciante ucciso in agguato a colpi di pistola da killer in moto - worldnews911 : Foggia, commerciante ucciso a colpi di pistola da un killer in moto -