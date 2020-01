Espulsione Paragone, Alessandro Di Battista ha (davvero) difeso l’ex grillino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sta facendo discutere in queste ore il commento con cui Alessandro Di Battista ha difeso l’ormai ex grillino Gianluigi Paragone. «Gianluigi è infinitamente più grillino di molti che si professano tale. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei», scrive Di Battista. Il commento, che sta circolando sui social, ha diviso gli attivisti e gli elettori del M5s tra chi è intervenuto per supportare Di Battista e Paragone e chi invece ha criticato l’endorsement verso l’ex grillino considerata la rottura con i vertici del M5s. In molti poi hanno messo in dubbio la veridicità del commento visto che compare non sotto al post con cui Paragone ha annunciato ... Leggi la notizia su open.online

Giorgiolaporta : In un anno, dalle politiche del 2018 alle europee del 2019, quelli del #Movimento5Stelle hanno allontanato 6 milion… - MediasetTgcom24 : M5s, il collegio del probiviri dispone l'espulsione di Paragone - LaStampa : M5S, il collegio dei probiviri dispone l’espulsione di Paragone -