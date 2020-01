DALLA CINA/ Conte resta in politica, ma non ha detto per far che cosa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Conte vuole il potere, ma non ha detto per far che cosa. Il paese invece ha bisogno di soluzioni urgenti, altrimenti tutto salta: non solo l'Italia Leggi la notizia su ilsussidiario

AmbCina : Ecco il logo ufficiale dell’Anno della Cultura e del Turismo #Italia-#Cina che si apre con l’#AnnoNuovo 2020. Nasce… - Amos8125 : @Luca_Ernesto @michele_geraci Il prezzo da pagare c'è stato. Ma anche i risultati enormi. Senza quella Nep post mao… - Chiariello_CS : RT @areanapoliit: CLAMOROSO DALLA CINA - Hamsik rischia di restare senza squadra! ?? IL MOTIVO - -