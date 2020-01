Arval - La nostra intervista a Stefan Majtán (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con oltre 57.500 nuove immatricolazioni negli ultimi 12 mesi di esercizio (dato relativo a novembre), Arval, la compagnia di noleggio a lungo termine del gruppo bancario BNP Paribas, è il secondo operatore in Italia nel settore. I risultati consolidano un traguardo già conseguito lo scorso anno, quando Arval era preceduta da ALD Automotive in questa particolare classifica. Su questo e altri temi abbiamo intervistato il neo direttore generale della filiale italiana della società francese, Stefan Majtán.Un 2019 complicato ma positivo. Come lo chiudete e cosa vi aspettate per il 2020? Abbiamo visto una generale contrazione delle immatricolazioni nel mercato nei primi mesi del 2019, ma a settembre il mercato del noleggio ha raggiunto lo stesso livello dello scorso anno, e continuiamo a crescere. Tanto che prevediamo di chiudere il 2019 con una flotta che si avvicinerà ai 220.000 ... Leggi la notizia su quattroruote

