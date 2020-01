Andrea Damante e il video con Claudia Coppola : “Il 22 dicembre ho incontrato un angelo” : “Il 22 dicembre ho incontrato un angelo”: così Andrea Damante ufficializza la relazione con la studentessa Claudia Coppola, sua ultima fidanzata nota. L’ex tronista ha pubblicato un video su Instagram che data il legame con Claudia, conosciuta meno di un mese fa. Pochi giorni sufficienti a far capitolare Damante che ha ufficializzato così il suo ultimo flirt.Continua a leggere

Andrea Damante e Claudia Coppola : prima uscita pubblica per la nuova coppia : La ex fidanzata Giulia De Lellis (che lui continua a stuzzicare) ha detto che le corna stanno ben su tutto, ma su Andrea Damante, adesso, ci sta bene la nuova fidanzata Claudia Coppola. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni la nuova coppia è venuta allo scoperto nell’unico luogo in cui poteva farlo: Instagram. Apparizione pubblica su Instagram Nelle storie di Andrea Damante, infatti, ha fatto capolino proprio la nuova fiamma. I due si ...

Andrea Damante ufficializza la storia con Claudia Coppola - : Ludovica Marchese La vita sentimentale di Andrea Damante, dopo la rottura con Giulia De Lellis, è stata al centro delle cronache rosa, ma è di poche ore fa il video in cui ufficializza la sua storia con Claudia Coppola Dopo la rottura con Giulia De Lellis, si è cercato in tutti i modi di affibbiare qualche flirt ad Andrea Damante che, nel frattempo, ha sempre smentito ogni presunta allusione. Dopo il flirt con Sara Croce e quello ...

Andrea Damante e Claudia Coppola allo scoperto - primo video di coppia : chi è la fidanzata del Dama : Andrea Damante e Claudia Coppola non si nascondono più. Dopo le recenti paparazzate che hanno svelato l’esistenza della loro relazione, il deejay ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato per la prima volta un video in cui è accanto a Claudia. Si tratta di un breve filmato che è a tutti a tutti gli effetti un’ufficializzazione e che li mostra insieme in auto, in viaggio verso Courmayeur. Dunque, dopo alcuni flirt mai ...

