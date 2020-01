Alessandra Amoroso e la relazione con Stefano Settepani: convivenza e rapporto con le figlie del fidanzato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non si nascondono più: la loro relazione va a gonfie vele, i due sono sempre più innamorati e da qualche tempo gira voce che i due stiano pensando al matrimonio. Più innamorato che mai l’uomo ha presentato le sue bambine alla famosa cantante Stefano Settepani, 44 anni e produttore musicale, ha infatti due bambine avute dalla sua ex moglie. Con le piccole la vincitrice di Amici di Maria De Filippi sembra avere già uno splendido rapporto ed è entrata subito in sintonia con le esigenze della vecchia famiglia di Stefano I due si sono conosciuti proprio al programma che ha reso famosa Alessandra Amoroso, da anni infatti l’uomo collabora con tutta la redazione del talent show. I due si sono innamorati quando Alessandra Amoroso non era più ... Leggi la notizia su bigodino

