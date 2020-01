Accordo Alfa Romeo-PKN Orlen: il team di Formula 1 cambia nome (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ stato ufficializzato l’Accordo tra l’Alfa Romeo e lo sponsor PKN Orlen. Il team di Formula 1 cambia nome per la prossima stagione. ROMA – Il nuovo anno per la Formula 1 si apre con una nuova partnership. E’ stato ufficializzato l’Accordo tra l’Alfa Romeo e l’azienda del settore petrolifero PKN Orlen. Lo sponsor sarà presente anche sulle tute dei piloti di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Un’intesa che porta a cambiare il nome alla scuderia italiana. Nella prossima stagione il team si chiamerà Alfa Romeo Racing Orlen. I dettagli di questo Accordo saranno comunicati nelle prossime settimane. L’Accordo tra l’Alfa Romeo e il PKN Orlen facilitato dall’arrivo di Kubica Questo Accordo è stato facilitato dall’arrivo di Robert Kubica in Alfa Romeo. Il pilota polacco, infatti, ha portato la compagnia ... Leggi la notizia su newsmondo

