Trema la Sicilia, registrato terremoto di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un terremoto si è verificato alle 11.08 di oggi 1 gennaio 2020 in Sicilia. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa di terremoto è stata localizzata nella zona delle Isole Eolie ed e stato costituito da una magnitudo locale di 3.3. “terremoto di magnitudo ML 3.2 del 01-01-2020 ore 11:08:54 (Italia) in zona: Isole Eolie (Messina)”,recita così il bollettino dell’Ingv. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’ioocentro del terremoto al largo delle Isole Eolie di questa mattina è stato localizzato a 12,3 chilometri di profondità. È il primo terremoto del 2020. Non si registrano al momento danni a cose o persone. Trema la Sicilia, registrato terremoto di Capodanno Diretta Sicilia. Leggi la notizia su direttasicilia

infoitinterno : Sicilia. Trema la terra a Catania, scossa di terremoto alle 13.01: paura tra i residenti -