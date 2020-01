Tina Cipollari saluta il 2020 con Vincenzo Ferrara, l’opinionista non è tornata single (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Si sono lasciati, si vedevano sempre meno” si diceva a inizio dicembre di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. In realtà, la relazione tra l’opinionista di “Uomini e Donne” e il ristoratore fiorentino prosegue senza intoppi. Lo dimostra l’ultima foto postata da Vincenzo che con Tina ha trascorso il Capodanno 2020. Leggi la notizia su gossip.fanpage

OnlyForPaola : La spensieratezza mentre ti abbuffi di tacchino arrosto e purè di pastinaca e pensi alla pesata delle vacche come T… - zazoomnews : Compensi Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti Jack Vanore e Tinì Cansino: ecco quanto guadagnano per ogni… - KontroKulturaa : Compensi Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino: ecco quanto guadagnano per ogn… -