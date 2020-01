Spende 16mila euro per ricoprire il corpo di tatuaggi, vuole essere la “ragazza drago” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si chiama Amber Luke, ha 24 anni e si definisce la “ragazza drago”. Ha circa 130 tatuaggi, alcuni anche sulla lingua e sui bulbi oculari, è il suo obiettivo è ricoprire ogni parte del corpo con l’inchiostro indelebile. Quanto ha speso per raggiungere il suo aspetto attuale? Quasi 16.000 euro e non ha alcuna intenzione di smettere. Amber Luke è una ragazza di 24 anni, viene dell’Australia ed è diventata famosa per aver ricoperto quasi tutto il corpo con dei tatuaggi. In tutto ne ha 130 e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi, si è lasciata decorare la pelle del viso, delle orecchie e addirittura ha l’inchiostro indelebile anche sulla lingua e sui bulbi oculari, diventati azzurri con una procedura molto delicata che ha rischiato di farle perdere la vista. La passione per i tattoo è nata in uno dei periodo peggiori della sua vita, a 14 anni ha sofferto di ... Leggi la notizia su howtodofor

