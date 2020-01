Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il portale francese “Le 10 Sport” annuncia il tentativo deciso del Napoli per Soumarè. Soumarè – Secondo il sito di informazione sportiva, il Lilla vorrebbe scatenare un’asta attendendo le offerte di altri club per il classe ’99. Il Napoli, come di consueto, non ama partecipare ad aste ed ha messo sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 55 milioni. Dopo aver seguito a lungo Soumarè, il club di Adl tenta l’affondo decisivo con questa maxi-Offerta per liberarsi della concorrenza. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Acuña nel mirino del Napoli, è lotto con l’Inter per il terzino Mercato Napoli – Non solo Lobotka, piace anche Koutris Fabian-Real – Adl chiede una contropartita di lusso Amrabat-Napoli – Spunta la data dell’incontro tra le parti Ti potrebbe interessare anche: Altri avvisi garanzia ai pastori sardi L'articolo ... Leggi la notizia su forzazzurri

