Sci di fondo, Alexander Bolshunov domina nella pursuit di Dobbiaco! Assolo del russo nel Tour de Ski 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Doppietta russa nella 15 km tc pursuit andata in scena oggi a Dobbiaco (Bolzano) e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo: Alexander Bolshunov batte il connazionale Sergey Ustiugov, mentre completa il podio il finlandese Iivo Niskanen. Tra gli azzurri va a punti Giandomenico Salvadori, 30°, mentre Stefan Zelger è 55°. Maicol Rastelli è 58° e precede Mikael Abram, 59°, infine Federico Pellegrino si classifica 69°. La partenza, dettata dai distacchi accumulati ieri nella prova a cronometro in tecnica libera, vede il russo Sergey Ustiugov amministrare l’ampio margine e conservare 22″ sul gruppetto inseguitore formatosi, comprendente i russi Ivan Yakimushkin ed Alexander Bolshunov e lo svedese Calle Halfvarsson, tutti in rimonta sul battistrada. In vista del primo quarto di gara Ustiugov viene ripreso da Bolshunov ed Halfvarsson, mentre tenta di riagganciarsi il ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #CrossCountry #TourdeSki Vittoria in rimonta di #Bolshunov a Dobbiaco, trentesimo Salvadori - OA_Sport : Sci di fondo, Alexander Bolshunov domina nella pursuit di Dobbiaco! Assolo del russo nel Tour de Ski 2020 - Interista100 : SCI DI FONDO COPPA DEL MONDO 6.DOBBIACO INSEGUIMENTO UOMINI 15KM CLASSICO 30.GIANDOMENICO SALVADORI +2.40.10 55.STE… -