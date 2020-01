Oroscopo 2020, Paolo Fox ne è certo: “E’ l’anno del Toro e della Vergine” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) ARIETE – Il nuovo anno parte con il mese di gennaio in sordina su tutti i fronti, ma con il transito di Venere dal mese di aprile un carico di energia sarà in arrivo per tutti voi. I mesi più importanti a livello lavorativo saranno da marzo a giugno e da agosto ad ottobre. Giove e Saturno saranno pianeti favorevoli a partire da dicembre. Se avete intenzione di sposarvi o volete andare a convivere, tra aprile e luglio arriveranno grandi novità. Il 2020 per il vostro segno sarà un anno di transito: fate le scelte giuste e ridefinite le vostre priorità. Toro – Il 2020 sarà per voi l’anno dell’amore! Questo e il prossimo mese saranno decisivi per definire progetti importanti legati al lato amoroso. Senza dubbio siete uno tra i segni più favoriti: avete voglia di sperimentare e fare nuove esperienze! In bocca al lupo! GEMELLI – Che fortuna: Venere entra nel segno! ... Leggi la notizia su howtodofor

