Giro d’Italia e Tour de France 2020, quale sarà la corsa migliore? I parterre a confronto: tutti i big alla Grande Boucle (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Giro d’Italia e Tour de France sono sempre a confronto tra loro, un’eterna sfida su quale delle due sia la migliore corsa a tappe di tre settimane del panorama internazionale. Spesso la corsa Rosa si è distinta per un percorso avvincente e spesso più complicato rispetto alla Grande Boucle che però ha sempre avuto dalla sua il prestigio, il montepremi più elevato e di conseguenza il parterre migliore. Ogni tanto il Giro d’Italia si avvicinava all’appuntamento transalpino per quanto riguarda il cast, nelle ultime stagioni non sono mancate le grandi stelle straniere sulle strade nostrane ma quest’anno la musica sembra decisamente diversa: il parterre del Giro d’Italia (9-31 maggio) non sembra così stellare mentre al Tour de France (27 giugno – 19 luglio) assisteremo a ua vera e propria parata di big. Quali saranno le stelle più importanti che ... Leggi la notizia su oasport

