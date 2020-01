Emergenza incendi in Australia: altri 3 morti, distrutte centinaia di case (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A causa degli incendi boschivi che da mesi stanno devastando l’Australia hanno perso la vita altre 3 persone, portando il numero totale di vittime degli ultimi mesi a 16. “Oggi abbiamo tre morti“, ha dichiarato il vice commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Gary Worboys, in una conferenza stampa a Sydney. Una persona risulta dispersa, 3 sono ferite e sono state distrutte centinaia di case. Circa 50mila case sono senza elettricità. Elicotteri militari e navi della polizia e della marina sono stati schierati per l’evacuazione di migliaia di persone intrappolate su una spiaggia nella città di Mallacoota, situata nella parte orientale di Gippsland. Gli incendi in Australia, considerati tra i peggiori degli ultimi decenni, hanno ridotto in cenere oltre tre milioni di ettari dallo scorso settembre.L'articolo Emergenza incendi in Australia: altri 3 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

